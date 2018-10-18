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ثقافة

وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
طارق موسى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ورافقهما الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، قصر ثقافة شرم الشيخ بعد إعادة تطويره وتأهيله ليصبح أحد مشاعل التنوير في جنوب سيناء. 

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ثم تفقد الحضور القصر وملحقاته والتي تبلغ مساحته الكلية 1500 متر مربع، ويضم مسرحًا مساحته 580 مترًا مربعًا يشمل خشبة المسرح ويتسع 284 مشاهدًا إلى جانب مبنى يضم مكتبة عامة وأخرى للطفل ومرسم لتنمية القدرات الفنية للموهوبين ومبنى آخر يضم ناديًا للمرأة السيناوية ومنفذًا لإصدرات الأدبية ونادي للتكنولوجيا، ومركزًا لتنمية المواهب وذوي القدرات الخاصة ومقرًا للرقابة على المصنفات الفنية.

بعدها بدأ الاحتفال الفني بعزف للسلم الوطنى ثم ألقت وزيرة الثقافة، كلمة أكدت خلالها توجيه ودعم القيادة السياسية في نهجها بإيلاء الاهتمام بمنارات التنوير التى تمثل النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أهمية القصر في مدينة السلام ليكون بمثابة مركز جديد؛ للحفاظ على التراث السيناوي المصري الأصيل وموقع جديد لدعم الإبداع وتنميته، موضحة أنها فرصة عظيمة لكي نبرهن أن الثقافة هي أحد ركائز التنمية المستدامة في جنوب سيناء وإطلالة هامة للعالم للتعرف على الثقافة المصرية والانفتاح على رصيدنا الحضاري بجانب إطلاق طاقات الإبداع للجميع ومنح الفرصة لأبنائنا للانصهار في فنونهم وتراثهم وتعلم قيم الجمال والفن والإبداع.

وقال أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن افتتاح قصر الثقافة يعبر عن رسالة سلام ومحبة للجميع لترسيخ مفهوم الهوية والانتماء والوعي القومي وتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المحافظة في كافة المجالات. مضيفًا أن الهدف الرئيسي من تجديد وتطوير القصر هو المواطن المصري في محافظة جنوب سيناء الذى له الحق في أن يجد خدمة فنية وثقافية لائقة.

ونجحت فرقتا العريش وبورسعيد في رسم لوحة فنية مبهرة من خلال عرض فني مشترك امتزجت فيها فنون القناة الشعبية بالفنون التراثية السيناوية وكانت فرقة الطور التلقائية بجنوب سيناء قدمت عرضًا على المسرح المكشوف المجاور للقصر قبل حفل الافتتاح.

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