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رياضة

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
محمد رشاد
أكد أحمد فتحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه الوحيد القادر على اتخاذ قرار اعتزاله اللعب دوليًا في الوقت المناسب من وجهة نظره.

وتساءل "فتحي"، لقناة "إم بي سي مصر"، "لماذا اعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم؟ أحمد حسن لعب مع منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2010 وعمره 34 عامًا وفاز بأفضل لاعب في البطولة".

وأضاف "اللاعب فقط هو القادر على تحديد موعد اعتزاله اللعب الدولي كما فعل محمد بركات أو اللعب بشكل عام مثل محمد أبو تريكة".

وتابع: "بركات أعلن في وقت محدد أنه لن يكون قادرًا على اللعب مع منتخب مصر، أما أبو تريكة اعتزل في قمة مستواه بعد المشاركة في كأس العالم للأندية".

وكشف "فتحي"، "حاولت كثيرًا إقناع أبو تريكة بالتراجع عن الاعتزال أثناء عودتنا من كأس العالم للأندية في المغرب، ولكن كل محاولاتي فشلت، أما حسام غالي اتخذ قرار اعتزاله قبل الإعلان عنه بعام كامل وحاولت أيضًا إقناعه بعدم الاعتزال لكنه رفض".

وأتم تصريحاته "في النهاية اللاعب هو فقط الذي يستطيع تحديد موعد اعتزاله كرة القدم".

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