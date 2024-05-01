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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد بشأن المتهم بإنهاء حياة أسرته في حدائق المعادي

صدى البلد

قررت جهات تحقيق جنوب القاهرة، إحالة المتهم  بقتـ ـل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات علي الميراث لمحكمة الجنايات.

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البداية..

كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بإقدام مهندس على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديقه بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه والده ووالدته وشقيقه وأحد أصدقائه، مما أدى إلى مصرعهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وفرد من ضبطه، وتم عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.

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