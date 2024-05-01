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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مسئولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والهاتف المحمول في مصر والعالم.

وذلك فى إطار التعاون القائم بين وزارة النقل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

جاءت الزيارة في اطار تقديم الهيئة التسهيلات الممكنة لتوفير أماكن داخل الميناء لإقامة مشروع يعتزم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طرحه بالتعاون مع شركة خدمات المحمول لفتح منافذ للشباب تقدم خلالها خدمات الشركة بميناء دمياط .

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط استعداده لتقديم كافة أوجه المساندة لإنجاح إقامة هذا النموذج من مشروعات ريادة الأعمال تشجيعاً للشباب طبقاً لتوجيهات المهندس كامل الوزيرر وزير النقل.

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