وزارة التخطيط تمثل مصر في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة عن جمهورية مصر العربية باجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي تم عقدها في الفترة بين 15 و 17 من أكتوبر الجاري بالمملكة المغربية حيث توجهت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري للمشاركة في الدورة الـ 108 من اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة .





وذلك في إطار كون جمهورية مصر العربية تمثل دولة المقر للمنظمة فضلا عن كونها تتولى مسئولية منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي المنتخب، مع الأخذ في الاعتبار كونها عضوًا فعّالًا في أنشطة المنظمة وبرامجها المختلفة.



من جانبها أكدت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن الاجتماع سمح بإتاحة الفرصة لخلق حوار مشترك مع وزراء الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بالدول العربية المختلفة ليأتي ذلك بهدف الدفع بعلاقات التعاون الثنائية بين الدول فضلًا عن إتاحته لتبادل الممارسات الناجحة بما يدعم جهود التنمية في المنطقة العربية من جهة وبما يأتي بالنفع على التجربة الإدارية المصرية والترويج لها من جهة أخرى .



وأضافت " لبيب" أن اجتماع المجلس التنفيذي بدورته الحالية كان بمثابة فرصة مواتية للتأكيد على رسالة سياسية هامة تمثلت في توضيح مدي اهتمام القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية بإصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة إلي جانب التأكيد على حرص مصر على استمرار التواجد الفعّال في كافة أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.



كما استعرضت" لبيب " خطة الإصلاح الإداري في مصر والتي تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتنفيذها كاملة متناولة أهم المشروعات والقرارات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري مشيرة إلي برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وخطط التطوير المؤسسي المتبعة وتناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات للمجلس التنفيذي السابق كما بحث المجلس تقرير الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019-2020، ومناقشة تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في الوطن العربي تسمى جائزة المنظمة العربية للأداء الحكومي المتميز.