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اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
استقبل ميناء بورسعيد السياحى اليوم الخميس اليخت الأنجليزى AURORA ، قادمًا من أسبانيا والذى يبلغ طوله ٧٤ مترا والغاطس ٦.٧٥ مترا و العرض ١٣مترا وعلي متنه ١٨راكبا من جنسيات مختلفه.

أكد اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية أن اليخت سوف يغادر الميناء فجر الجمعه متجها إلي مارينا بورت غالب بعد إنهاء طاقم اليخت جولتهم الحره في مدينة بورسعيد مما يساهم في تشجيع سياحة اليخوت وإستعادة سياحة اليوم الواحد.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول اليخت من وإلي الميناء.
اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور
اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور
اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

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اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

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