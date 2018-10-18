نجوى كرم تعود إلى روتانا بعد 7 سنوات غياب

شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات صورة ظهرت فيها شمس الأغنية العربية نجوى كرم مع سالم الهندي مدير عام الشركة، بعد لقاء خاص جمع بين الثنائي لم يتم الكشف عن تفاصيل بشكل رسمي.



وعلم "صدى البلد" من مصادر في روتانا أن اللقاء بين نجوى كرم وسالم الهندي أسفر عن اتفاق شفهي بين الثنائي على العودة بعد غياب 7 سنوات عن الشركة.



وأوضحت المصادر أنه لم يتم التوقيع على أي عقود حتى الآن لكن نجوى كرم أبدت موافقتها المبدئية على العودة، واعلان العودة رسميا بات قريبا.



وتجهز نجوى كرم خلال الفترة الحالية كليب جديد تتعاون فيه مع ابن أخيها (كرم نيقولا كرم) الذي يتولى الإخراج، بالإضافة إلى الشاعر والملحن سهيل فارس الذي يكتب ويلحن كلمات الأغنية.



يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم أغنية "يا هو" كلمات: نزار فرنسيس، ألحان: عادل العراقي، توزيع واستديو: طوني سابا، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد طرحها.