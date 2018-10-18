عمرو دياب يحضن دينا الشربينى على المسرح خلال حفل وسط صيحات الجمهور

أدهش المطرب عمرو دياب جمهوره أثناء حفله داخل جامعة مصر الدولية باحتضان الفنانة دينا الشربينى على المسرح أمام صيحات الحضور



وشدا عمرو دياب بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور خاصة من البومه الجديد "كل حياتى" ومن هذه الأغانى "يا هناه وكل حياتى وده لو اتساب".



يذكر أن شركة روتانا قررت التعاون مع المطرب عمرو دياب من خلال تقديمه مينى ألبوم خلال الايام القليلة المقبلة حيث يقوم الهضبة باختيار الأغانى المقرر ان يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة.



ويقوم عمرو بتسجيل الأغانى خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عودته من لندن حيث يحيى حفلا غنائيا هناك يوم 28 اكتوبر الجاري.

