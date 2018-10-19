ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جماهير عمرو دياب يرددون انت مغرور في حفله الجديد.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
ردد جمهور الهضبة عمرو دياب فى حفلة الجديد والذى أقيم مساء أمس فى جامعة مصر أغنية "انت مغرور" من ألبومه الجديد.

وأدهش دياب جمهوره أثناء حفله داخل جامعة مصر الدولية باحتضان الفنانة دينا الشربينى على المسرح أمام صيحات الحضور.

يذكر أن شركة روتانا قررت التعاون مع المطرب عمرو دياب من خلال تقديمه مينى ألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يقوم الهضبة باختيار الأغانى المقرر أن يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة.

ويقوم عمرو بتسجيل الأغانى خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عودته من لندن حيث يحيى حفلا غنائيا هناك يوم 28 أكتوبر الجاري.


loading...

ترشيحاتنا

أمريكا تمهل السعودية أياما للرد على اختفاء خاشقجي

عارضات أزياء كسرن القواعد.. إحداهن تعاني من البهاق وأخري بالسمنة.. صور

برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار

ضغوط على القاهرة السينمائي لإلغاء تكريم ليلوش.. وصدى البلد يكشف علاقته بحفظى.. خلافات فى الاستشارية العليا وبيان صحفي خلال ساعات

فضيحة.. تسجيل صوتي لـ رئيس مخابرات قطر يفتخر باحتلال تركيا لبلاده .. فيديو

حكاية نائب رئيس مدينة كفر الشيخ مودّع الحياة بعد مباراة تنس طاولة..صور

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

شاهد .. لحظات القبض على سيدة بريطانية قتلت زوجها

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو

الزئبقى محمد بركات ينشر صورته مع أولاده

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا علم للسلطات بمكان هروبه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو
توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟