جماهير عمرو دياب يرددون انت مغرور في حفله الجديد.. فيديو

ردد جمهور الهضبة عمرو دياب فى حفلة الجديد والذى أقيم مساء أمس فى جامعة مصر أغنية "انت مغرور" من ألبومه الجديد.



وأدهش دياب جمهوره أثناء حفله داخل جامعة مصر الدولية باحتضان الفنانة دينا الشربينى على المسرح أمام صيحات الحضور.



يذكر أن شركة روتانا قررت التعاون مع المطرب عمرو دياب من خلال تقديمه مينى ألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يقوم الهضبة باختيار الأغانى المقرر أن يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة.



ويقوم عمرو بتسجيل الأغانى خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عودته من لندن حيث يحيى حفلا غنائيا هناك يوم 28 أكتوبر الجاري.





