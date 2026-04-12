حملات ميدانية وتحرك تنفيذي عاجل.. محافظ الغربية يواصل المتابعة اليومية لتطبيق مواعيد غلق المحال

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته اليومية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال العامة، حيث تابع سير العمل للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة بكافة المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن منظومة المتابعة تعمل على مدار الساعة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بما يتيح رصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن تطبيق المواعيد يأتي في إطار تحقيق الانضباط بالشارع وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بما يراعي احتياجات المواطنين اليومية.

وشدد محافظ الغربية على أهمية استمرار الحملات الميدانية المكثفة، خاصة خلال الفترات المسائية، مع تكثيف التواصل المباشر مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية لرفع مستوى الوعي بآليات التنفيذ، إلى جانب تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالقرار.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، فضلًا عن المنشآت الطبية والمكاتب الإدارية، وذلك وفق الضوابط المنظمة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأثر.

ردع مخالفين

وفي هذا السياق، واصل قيادات المحافظة المرور الميداني تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، بجولات تفقدية بعدد من المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق والتأكد من انتظام العمل بالأنشطة الحيوية، وأكد المحافظ في ختام المتابعة استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل ودعم أصحاب الأنشطة التجارية للالتزام بالتعليمات.