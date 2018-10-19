نور الطيب تتأهل للدور الثالث لبطولة كارول ويمولر المفتوحة للاسكواش

تأهلت اللاعبة المصرية نور الطيب للدور الثالث لبطولة (كارول ويمولر) المفتوحة للاسكواش التى تستمر فعالياتها حتى 22 أكتوبر الحالى.



جاء تأهل نور الطيب المصنفة الأولى في البطولة بعد تغلبها في مواجهة مصرية خالصة على هانيا الحمامى بثلاثة أشواط شوط ، وكانت نتيجة الأشواط 9-11 و14-12 و11-6 و11-6 في مباراة استغرقت 49 دقيقة.