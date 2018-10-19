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أخبار العالم

مشادة بين اثنين من كبار مساعدي ترامب بسبب الهجرة غير المشروعة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
رويترز
قال مصدران إن مشادة وقعت بين اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي مع تزايد الخلافات بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير المشروعة.

وذكر المصدران أن المشادة وقعت الليلة الماضية بين كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وهو وزير سابق للأمن الداخلي، ومستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.

ووصف أحد المصدرين النقاش بأنه "تراشق حاد" خرج عن السيطرة وتطرق إلى أداء وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، نائبة كيلي السابقة. وقال مصدر آخر إنها "لم تكن مشكلة كبيرة".

وردا على سؤال عن الواقعة قال ترامب للصحفيين "لم أسمع بالأمر".

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه في وقت لاحق تبادلت نيلسن وبولتون حديثا وديا في مكتب بولتون واتفقا على أن الهدف هو حماية الحدود.

وفي وقت سابق هذا العام، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نيلسن كانت على وشك الاستقالة بعد أن انتقدها ترامب في اجتماع حكومي بسبب ما وصفه بإخفاقها في تأمين الحدود الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "في خضم سعينا لحل مسألة الهجرة غير المشروعة، لا يتملكنا الغضب إزاء بعضنا بعضا، لكننا غاضبون بشدة من عدم مساعدة الديمقراطيين في الكونجرس في حل هذه الأزمة المتنامية".
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