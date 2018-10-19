المحامين تستبدل البطاقة العلاجية لكارنيه مميكن

قال ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة حولت البطاقة العلاجية للمحامين لكارنيه مميكن، يسهل للمحامي استخدامه فى أى وقت، على أن يكون لكل فرد من أسرة المحامي المشتركين فى مشروع العلاج كارنيه منفصل، بدلًا من البطاقة الورقية التي كانت مشتركة لكل أفراد أسرة المحامي الواحد.
وأضاف حنا، أن النقابة حرصت على مواكبة التطور التكنولوجي فى كل شيء، حتى مشروع العلاج، متابعا:” فى المستقبل، سيتيح معرفة رصيد كل محام فى مشروع العلاج، وما تم استنفاذه منه، على أن يكون كارنيه مشروع العلاج مثل الكارت الذكي الذي يتيح كل البيانات الخاصة بالمحامي، ومدى استفادته”.