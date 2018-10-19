أحمد حجازي يوجه رسالة لمنتخب مصر للصالات بعد برونزية الأولمبياد.. صور

هنأ أحمد حجازي، لاعب منتخب مصر، ونادي وست بروميتش الانجليزي، منتخب مصر لكرة القدم للصالات بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة ٥/ ٤ بعد مباراة ماراثونية قوية، استطاع خلالها منتخب مصر بفضل اللاعبين والقيادة الفنية بإقصاء منتخب التانجو.



وقال حجازي في تغريدة على تويتر: "مبروك الميدالية البرونزية لشباب منتخب مصر لكرة الصالات في أوليمبياد الشباب "ما فعلتوه إنجازا يستحق الإشادة من الجميع "مبروووك".



كان منتخب الأرجنتين تقدم على نظيره المصري في بداية الشوط الأول بنتيجة ٣- صفر ولكن شباب الفراعنة استطاعوا التعادل خلال أحداث الشوط الثاني والفوز بالمباراة.