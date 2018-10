تعرف على منافس ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

أجرى اتحاد كرة القدم الإسباني قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت اليوم، الجمعة، وأسفرت عن مواجهات سهلة لكبار الدوري مثل ريال مدريد وبرشلونة واتليتكو مدريد واشبيلية.



وجاءت المواجهات كالتالي :-



مليلية vs ريال مدريد



كولتورال ديبورتيفا ليونيسا vs برشلونة



سانت اندرو vs أتلتيكو مدريد



فيلانوفينسي vs إشبيلية



وتقام مباريات الذهاب أواخر أكتوبر الجارى، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.



جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب بطولة كأس إسبانيا فى آخر 4 سنوات، بجانب أنه يحمل الرقم القياسى فى التتويج باللقب برصيد 30 مرة.