ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على منافس ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أجرى اتحاد كرة القدم الإسباني قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت اليوم، الجمعة، وأسفرت عن مواجهات سهلة لكبار الدوري مثل ريال مدريد وبرشلونة واتليتكو مدريد واشبيلية.

وجاءت المواجهات كالتالي :-

مليلية vs ريال مدريد

كولتورال ديبورتيفا ليونيسا vs برشلونة

سانت اندرو vs أتلتيكو مدريد

فيلانوفينسي vs إشبيلية

وتقام مباريات الذهاب أواخر أكتوبر الجارى، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب بطولة كأس إسبانيا فى آخر 4 سنوات، بجانب أنه يحمل الرقم القياسى فى التتويج باللقب برصيد 30 مرة.
loading...

ترشيحاتنا

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

تمديد إقامات الزيارة والسياحة والأرامل والمطلقات بالإمارات بداية من الأحد

برلماني كويتي يشن هجوما على العمالة المصرية ويطالب بطردها

الإسماعيلى يتحدى بيراميدز فى أول ظهور رسمى لـ فييرا..الليلة

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط.. فيديو

مصرع وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

عمّار حمدي يكتفي بجلسة في جيم الأهلي

التعليم تمنع المدارس من عقد امتحانات أعمال سنة شهرية لطلاب أولى ثانوي

أخطاء الحكام تتصدر مشاهد الجولة السابعة في المظاليم

الكونجرس الأمريكي يفتح أغرب تحقيق حول رصد أجسام غريبة لم تر من قبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

فيديو

مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو
إعادة هيكلة القطاع الصحي في شمال سيناء .. فيديو
زيادة نسبة صادرات مصر لألمانيا 34% عن العام الماضي.. فيديو
طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو
لقطات من مؤتمر هنا نصلي معا في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟