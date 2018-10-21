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انطلاق المحطة الثالثة للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز بمعرض الفرس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:20 ص
سمر سعد
تختتم بمدينة الجديدة المغربية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس، تحت رعاية الملك محمد السادس.

المحطة الثالثة، من الدورة التاسعة للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، منظمة من طرف الحرس الملكي، وجمعية معرض الفرس للجديدة، والجامعة الملكية المغربية للفروسية.

ويندرج الدوري الملكي المغربي، في أجندة الفروسية العالمية، وتكمن جاذبيته بالأخص في مفهومه الفريد، فهو ينظم في ثلاث مدن، خلال 3 نهايات أسابيع متتالية.

ويشمل الدوري الملكي المغربي، فئة 4 نجوم CSI4*W من 27 منافسة، و 22 منافسة مع 13 تنتمي إلى قائمة "لونجين" الخاصة بالجامعة الدولية للفروسية FEI، منها ثلاثة أكبر جوائز CSI 4* تأهيلية لكأس العالم، وأيضا 18 منافسة من فئة نجمة واحدة CSI1* ثم الحدث البارز CSIO4*W، كأس الأمم بمرحلة الرباط الذي جمع أفضل الفرق في العالم.

يذكر أن اليوم الثاني من فقرات المعرض تميز، بإجراء المنافسات التأهيلية للمباراة الدولية لجمال العربية الأصيلة "صنف أ"، إلى جانب المرحلة الثانية من الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة، فضلا عن مجموعة من العروض الفنية التي قدمتها بعض المؤسسات المشاركة.

كما شهد اليوم الثاني، تتويج الفائزين بجائزة الشيخ منصور بن زايد للصور الفوتوغرافية للجواد العربي، المنظمة من طرف اتحاد المصورين العرب بشراكة مع جمعية معرض الفرس، إذ عادت الجائزة الأولى لأفضل صورة في المجال الفلكلوري والتراثي (التبوريدة)، لمحمد أبو حسن من البحرين، وآلت الجائزة الأولى في مجال جمال الجواد العربي الاصيل وحركاته، لمصطفى الجندي من سوريا. فيما تم أيضا، تتويج الفائزين في مسابقة الفن الخاصة بالمواهب الشابة، التي عرفت مشاركة مجموعة من تلاميذ المؤسسات التعليمية من عدد من جهات المملكة.
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