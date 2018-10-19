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رياضة

سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم فريق سموحة على منافسه حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

في الدقيقة 35 من عمر اللقاء احتسبت ركلة جزاء لصالح نادي سموحة بعد عرقلة محمد الشبيني لحسام حسن داخل المنطقة وتقدم اللاعب لتنفيذ الركلة وسجلها معلنا تقدم الموج الازرق .

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 7 نقاط .
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