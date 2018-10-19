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محافظات

محافظ بورسعيد لمنتفعي الإسكان الاجتماعي: مش عاجبكم الشقق سيبوها غيركم محتاجها

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:28 م
محافظ بورسعيد: انتهاء
محافظ بورسعيد: انتهاء مشروع الإسكان الإجتماعى بمراحله الثلاث
كتب محمد الغزاوى
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لشباب المحافظة خلال اجتماع معهم اليوم بمقر ديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، إن مشروعات الإسكان فى بورسعيد، تعد إعجازا وإنجازا.

وتعجب الغضبان من اختصار إنجازات محافظة بورسعيد فى مشاكل مشاريع الإسكان، قائلا: "اعرفوا أن مشروع الإسكان الإجتماعى انتهى عندى بمراحله الثلاث".

وأكد الغضبان: "الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة تتضمن وحدات 75 مترا بناء على طلبكم بالتقيد باستمارة الإسكان المقدمة ومساحة الشقة بخدمتها والحيطان 75 مترا، وبدون الحوائط والخدمات 63 مترا".

ووجه حديثه لهم قائلا: " أى حد زعلان من المساحة أن يترك المشروع مفيش مشكلة سيب الشقة وفى غيرك محتاجها ومفيش أماكن تانى فى بورسعيد هيتم البناء عليها".
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