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حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بقليوب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:14 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
إبراهيم الهوارى
أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ملاكي على الطريق الزراعى بنها – شبرا الخيمة عند مدخل قرية قلما بقليوب بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اشارة من مستشفى قليوب المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين فى حادث سير، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة ملاكي على طريق بنها – شبرا الخيمة عند مدخل قرية قلما وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
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