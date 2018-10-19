إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بقليوب

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ملاكي على الطريق الزراعى بنها – شبرا الخيمة عند مدخل قرية قلما بقليوب بسبب السرعة الزائدة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اشارة من مستشفى قليوب المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين فى حادث سير، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.



وتبين تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة ملاكي على طريق بنها – شبرا الخيمة عند مدخل قرية قلما وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.