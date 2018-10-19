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رياضة

أهلي 2002 يفوز على الساحل 13 - صفر في بطولة منطقة القاهرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل فريق ناشئين كرة القدم بالنادي الأهلي — مواليد ٢٠٠٢، نتائجه الكبيرة في بطولة منطقة القاهرة، وفاز على فريق مركز شباب الساحل ١٣-صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق أحمد سيد غريب (٤ أهداف)، وأحمد عربي (٣ أهداف)، وأحمد عاطف «قطة» (٣ أهداف)، ومحمد خالد، وعلاء المالكي، ومحمد هشام؛ بهدف واحد لكل منهم.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده لـ١٥ نقطة ليواصل الانفراد بالصدارة، بالعلامة الكاملة، حيث احتسب له فوز اعتباريٌ في الجولة الأولى على توشكي بنتيجة ٢-صفر، بعد انسحاب الأخير. ثم فاز على قتَّة ١٢-صفر. وعلى غرب غنيم ١٦-صفر. وعلى الشبان المسلمين ١٢-١. قبل فوزه على الساحل ١٣-صفر. مسجلا ٥٤ هدفًا، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط، كأقوى خط هجوم ودفاع على السواء.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة السابعة، إلى جانب فرق؛ مصر للتأمين، وقتَّة، والساحل، والشبان المسلمين، وتوشكي، وعرب غنيم.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي؛ ياسر محمدين مديرًا فنيًا. ويعاونه كل من أسامة زكي مدربًا عامًا، محمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، إسلام عبد الفتاح أخصائي العلاج الطبيعي، وناجح أبو زهرة، المدلك.
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