ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو

قالت ناريمان خالد ملكة جمال مصر للكون، إنها لا تميل إلى تشجيع الكورة ولكنها تتابع مباريات المنتخب بصورة مستمرة، قائلة إن محمد صلاح اللاعب الوحيد التي تعشقه كثيرًا إلى جانب رمضان صبحي، والذي يعتبر فتي أحلام أى فتاة.



وأضافت ملكة جمال مصر للكون خلال ندوتها في صدى البلد، إنها لا تشجع الأهلى وكذلك الزمالك، ولكنها تقوم بمشاهدة المباريات من أجل الجلوس مع أصدقائها فقط.