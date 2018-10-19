ترامب يكشف حقيقة استماع وزير خارجيته تسجيلات صوتية خاصة بخاشقجي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، على التقارير الإعلامية التي تزعم أن وزير الخارجية مايك بومبيو استمع خلال زيارته لتركيا لتسجيل صوتي يثبت قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وزير الخارجية مايك بومبيو لم يحصل ولم يشاهد أي تسجيل عن حادث القنصلية السعودية في اسطنبول .. أخبار كاذبة".



وكانت الخارجية الأمريكية نفت صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الوزير مايك بومبيو استمع إلى ملفات صوتية سجلت أثناء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارة الوزير الأمريكي لتركيا قبل يومين.



وقال بومبيو: "لم أسمع تسجيلًا ولم أرَ نصا، والشبكة التي أعلنت ذلك يجب أن تسحب هذا العنوان"، وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نفى أن تكون بلاده قدمت لبومبيو أي تسجيل صوتي يوضح مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



جاء ذلك ردا على ادعاءات وسائل إعلام تركية وأمريكية زعمت أن بومبيو استمع خلال زيارته لتركيا مطلع الأسبوع الجاري إلى تسجيل صوتي يثبت قتل خاشقجي.