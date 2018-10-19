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فن

شيرين عبد الوهاب تشوق جمهورها: تعرفوا تخمنوا الألبوم نازل امتى

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها أمام مرآة مكتوب عليها تاريخ في شهر أكتوبر 2018 وخانة الأيام فارغة ومعوض عنها برمز الـ XX.

وأدخلت شيرين عبد الوهاب جمهورها في حالة من التشويق حول موعد طرح ألبومها الجديد "نساي"، وتركت لهم تخمين يوم طرحه الذي سيكون أحد الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري، فعلقت «شيرين» قائلة: «تعرفوا تخمنوا الالبوم نازل امتى؟».

وكان كليب "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، حقق 5 ملايين مشاهدة خلال خمسة أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

"نساي" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع نابلسي، والكليب من إخراج وكا كواسين، وتعد الأغنية واحدة ضمن ألبوم شيرين الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية، وهي حبة جنة، كدابين، أبو الرجالة، أغنية ضعفي، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، ونساي.
شيرين عبد الوهاب تشوق جمهورها: تعرفوا تخمنوا الألبوم نازل امتى
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