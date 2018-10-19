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شباب ورياضة الشرقية تنظم المعسكر الكشفي الأول للكشافة والمرشدات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:21 م
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية تنظم المعسكر الكشفي الأول
محمد الطحاوي
اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية دور مراكز الشباب في التنمية البدنية والفكرية للطلائع والشباب و زيادة قدراتهم بالإضافة إلي تدريبهم و تزويدهم بالمهارات المختلفة مشيرًا إلي أن الشباب هم القوة الحقيقية والمحركة لتنمية المجتمع و تقدمه بمختلف المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة.

واكد "وائل الألفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن إدارة الطلائع بالمديرية نظمت معسكر للكشافة والمرشدات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية و بمشاركة 64 شابا و فتاة من طلائع ٦ مراكز شباب (نزلة العرين بمركز ابوكبير- الجمايلة بمركز أبوحماد- بلبيس - المهدية بمركز ههيا – دهمشا مركز مشتول السوق) وذلك بمركز شباب أبو كبير لافتًا إلي أن المعسكر يشمل تنفيذ ورش ثقافية ورياضية وفنية وكشفية ودينية وإسعافات أولية بالاضافة إلي تنظيم حفلات سمر فنية وثقافية لتنمية الشباب وتطويرهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المعسكر الكشفي بدأ بتقسيم المجموعات وتحية العلم و التدريب على التقاليد الكشفية (نداءات وتشكيلات - الزى الكشفى - حفل الوعد - السمر ) كما تم التدريب على قواعد حياة الخلاء ( استخدام الأحبال -تحديد الإتجاهات - قياس الإرتفاعات والأبعاد - استخدام البلطة وأنواع النيران و عمل تطبيقات عملية (عمل أرض كشفية بسيطة - مسابقات دينية - علمية - صحية - بيئية - ثقافية )، كما تم إقامة حفل سمر وأخيرًا تقييم المعسكر و الختام.
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