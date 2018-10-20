ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:08 ص
حماقي ودنيا سمير
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان أجواء الرومانسية
كتب محمد صبحي
أحيا محمد حماقي حفل زفاف الفنانة "شيماء سيف" علي المنتج "محمد كارتر" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

حرص حماقي على تهنئة العروسين وبمجرد حضور الفنانة دنيا سمير غانم بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها إيمي سمير غانم .. طالب حماقي دنيا مشاركته دويتو "اول مرة" من مسلسل "لهفة" والتي أشعلت أجواء الرومانسية التي رقص عليها العروسين.

كان ضمن الحضور الإعلامية منى الشاذلي ومن نجوم الفن د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،حمدي بدر مدير أعمال حماقي، أمير كرارة ،محمد رمضان، وفاء عامر، ايتن عامر، رجاء الجداوي ،وأعضاء فريق مسرح مصر ،المنتج محمد حامد وأسرته ، محمود الليثي، شذى ، المخرج وائل إحسان ، المخرج خالد جلال ، هدى، هلا السعيد، عمر السعيد ، سامية الطرابلسي ،الاعلامية رباب إبراهيم ، احمد زاهر ، احمد صيام ،رامي وحيد، حسام داغر ومحمد ثروت ،محمد عز ، كارمن سليمان، ندي موسى ، نادر حمدي، ريم البارودي، سالي عبد السلام، المخرج طارق العتر وعلي العتر.
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيًا بالملك سلمان

برلماني يحذر من التدخل التشريعي في قانون الإيجار القديم

توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

هل يشعر الميت بالأحياء من حوله.. فيديو

أمر ملكي بإعفاء قيادات استخباراتية سعودية على خلفية مقتل خاشقجي

فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته

المملكة العربية السعودية تعلن رسميا وفاة خاشقجي.. النيابة تؤكد: توفى نتيجة شجار في القنصلية وسنحاسب كل المتورطين.. أوامر ملكية لخادم الحرمين بعزل رئيس الديوان الملكي وهيكلة الاستخبارات العامة

أردوغان يتصل هاتفيا بالملك سلمان لبحث قضية خاشقجي

السعودية: نشكر تركيا وأردوغان على جهودهما في قضية خاشقجي

الأرصاد توضح حقيقة التسونامي المتجه نحو مصر

حكم لقاء الإسماعيلى وبيراميدز يكشف حقيقة خلافه مع الحكم المساعد

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟