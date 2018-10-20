حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

أحيا محمد حماقي حفل زفاف الفنانة "شيماء سيف" علي المنتج "محمد كارتر" بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.



حرص حماقي على تهنئة العروسين وبمجرد حضور الفنانة دنيا سمير غانم بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها إيمي سمير غانم .. طالب حماقي دنيا مشاركته دويتو "اول مرة" من مسلسل "لهفة" والتي أشعلت أجواء الرومانسية التي رقص عليها العروسين.



كان ضمن الحضور الإعلامية منى الشاذلي ومن نجوم الفن د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،حمدي بدر مدير أعمال حماقي، أمير كرارة ،محمد رمضان، وفاء عامر، ايتن عامر، رجاء الجداوي ،وأعضاء فريق مسرح مصر ،المنتج محمد حامد وأسرته ، محمود الليثي، شذى ، المخرج وائل إحسان ، المخرج خالد جلال ، هدى، هلا السعيد، عمر السعيد ، سامية الطرابلسي ،الاعلامية رباب إبراهيم ، احمد زاهر ، احمد صيام ،رامي وحيد، حسام داغر ومحمد ثروت ،محمد عز ، كارمن سليمان، ندي موسى ، نادر حمدي، ريم البارودي، سالي عبد السلام، المخرج طارق العتر وعلي العتر.