أتليتكو مدريد يواجه فياريال بحثا عن صدارة الدوري الإسباني.. اليوم

يحل فريق أتلتيكو مدريد،ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال في السادسة ونصف مساء اليوم السبت،ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لتحقيق الثلاث نقاط والمزاحمة على قمة المسابقة.



ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة،برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف وكان الفريق قد حقق الفوز على ريال بيتيس في الجولة الماضية.



بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، ويسعي لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة أمام بلد الوليد ثم إسبانيول.