أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم السبت

استقر سعر الحديد فى الأسواق المصرية اليوم "السبت"، بعد انخفاضه خلال الفترة السابقةبقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للطن، بينما انخفضت أسعار الأسمنت الأبيض بما يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه للطن.



وبلغ سعر طن حديد بشاى وصل إلى 12 ألفا و250 جنيها، وسعر طن الحديد فى عز الدخيلة وصل إلى 12 ألفا و350 جنيها، وسجل طن حديد الكومى 12 ألفا و200 جنيه، وسعر طن حديد المعادى 11 ألفا و950 جنيها، وسجل طن حديد الجارحى 12 ألفا و100 جنيه.



فيما سجل طن أسمنت الشركة العربية للمسلح 970 جنيها، وسعر طن أسمنت المهندس 970 جنيها، وسعر طن أسمنت الصخرة إلى 900 جنيه، وسعر طن أسمنت حلوان وطرة 953 جنيها، وسعر طن أسمنت جنوب الوادى إلى 880 جنيها.



وبلغ سجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، وسعر جبس المعمار إلى 790 جنيها، وسعر طن جبس السويس وصل إلى 805 جنيهات.



فيما وصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه للطن، وسعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 1750 جنيها، وسعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة إلى 1770 جنيها، وسعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 990 جنيها، وسعر طن أسمنت أسيوط المقاوم للملوحة إلى 980 جنيها.