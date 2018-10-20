ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم السبت

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
أيمن سيد
استقر سعر الحديد فى الأسواق المصرية اليوم "السبت"، بعد انخفاضه خلال الفترة السابقةبقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للطن، بينما انخفضت أسعار الأسمنت الأبيض بما يتراوح بين 100 إلى 200 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن حديد بشاى وصل إلى 12 ألفا و250 جنيها، وسعر طن الحديد فى عز الدخيلة وصل إلى 12 ألفا و350 جنيها، وسجل طن حديد الكومى 12 ألفا و200 جنيه، وسعر طن حديد المعادى 11 ألفا و950 جنيها، وسجل طن حديد الجارحى 12 ألفا و100 جنيه.

فيما سجل طن أسمنت الشركة العربية للمسلح 970 جنيها، وسعر طن أسمنت المهندس 970 جنيها، وسعر طن أسمنت الصخرة إلى 900 جنيه، وسعر طن أسمنت حلوان وطرة 953 جنيها، وسعر طن أسمنت جنوب الوادى إلى 880 جنيها.

وبلغ سجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، وسعر جبس المعمار إلى 790 جنيها، وسعر طن جبس السويس وصل إلى 805 جنيهات.

فيما وصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه للطن، وسعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 1750 جنيها، وسعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة إلى 1770 جنيها، وسعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 990 جنيها، وسعر طن أسمنت أسيوط المقاوم للملوحة إلى 980 جنيها.
loading...

ترشيحاتنا

رشا مجدي: وسائل الإعلام تبرز فوز أبوالعينين وحواس بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم السبت

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

تعرف على شروط الحصول على ترخيص موقع إلكتروني

أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ملكة جمال مصر للكون: بحب الراجل الطويل.. فيديو

بعد إلغاء تراخيص الكتب الخارجية.. الإعلان عن بيع دليل ولي الأمر في المكتبات بموافقة الوزارة.. ووزير التعليم: شراؤه ليس إجباريا

3 إجراءات اتخذتها السعودية لكشف ملابسات قضية جمال خاشقجى

حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

الأوقاف: حققنا المستهدف من مؤتمر هنا نصلي معا.. فيديو
شاهد.. لحظة إحالة أوراق 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية للمفتي
تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟