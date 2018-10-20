توك شو.. تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا..الأرصاد تحذر من الشبورة..وتحيا مصر تزف بشرى بإعلان سجون مصر بلا غارمين قريبا







تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو



أفاد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، بأن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بإغلاق شارع امتداد رمسيس من تقاطعه مع شارع إفريقيا وحتى شارع الشركات، اعتبارًا من أمس الجمعة، ولمدة أربعة أشهر، نظرًا لإنشاء مشروع إمتداد محور المشير طنطاوي غربًا وحتى مطلع كوبري 6 أكتوبر.



ونوه "هشام" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، بأن التحويلات المرورية لما سلف ذكره سوف تكون على النحو التالي؛ القادم من كوبري 6 أكتوبر ويرغب في إستكمال السير إلى محور الشهيد وصولًا إلى الطريق الدائري، يتم تحويله يسارًا إلى شارع الخليفة القاهر، مشيرًا إلى أن هناك تحولا لحركة السيارات من محور الشهيد بالوصلة من تقاطعه مع شارع الشركات، حتى الخليفة القاهر من اتجاه واحد.



وأشار "هشام" إلى أنه بالنسبة للقادم من محور الشهيد من الطريق الدائري ويرغب في استكمال السير إلى شارع الخليفة القاهر وصولًا إلى كوبري 6 أكتوبر، يسلك يمينًا لشارع البترول، فيسارًا للخليفة القاهرة، ومن ثم امتداد رمسيس.







بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو



قال الدكتور أشرف جريشة، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق تنقسم إلى 3 أجزاء؛ 4A، 4B، 4C.



وتابع "جريشة" خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، السبت، أنهم قد افتتحوا منطقة 4A، والتي تحوي أربع محطات، من بينهم 3 جاهزين للتشغيل؛ هارون وألف مسكن والنزهة.



وأشار "جريشة" إلى أنهم بدأوا التشغيل التجريبي لتلك المرحلة بدءًا من اليوم.







صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغرامات قريبا



قال شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يخصص 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سجون مصر بلا غارمين».



وأضاف «سالم» خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن دور الصندوق بدأ في 2016 بعد أن نجحت تجربة أحد مؤسسات المجتمع المدني بالإفراج عن 1450 غارما وغارمة بمبلغ 12 مليونا ونصف المليون جنيه.



وأشار نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إلى أن عدد المفرج عنهم وصل حتى الآن 3 آلاف غارم وغارمة في أقل من 4 شهور، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لعمل أبحاث علي الغارمين داخل السجون، وسيتم الإعلان خلال فترة قصيرة بإخلاء سجون مصر من الغارمين والغارمات.





تعرف على تفاصيل مبادرة مسعفون بيئيون ..فيديو



قال المهندس هاني العاقل، مؤسس مبادرة "مسعفون بيئيون"، إنه تم إطلاق المبادرة في لبنان منذ عام، ثم تم البدء في نقلها إلى مصر منذ ثلاثة أشهر.



وأضاف "العاقل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، السبت، أنهم بدأوا الحملة بثلاثة أشخاص فقط، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للحملة نشر التوعية فيما يخص الحفاظ على نظافة الأماكن الأثرية بين المواطنين.



وتابع: أنهم يقومون بجمع المخلفات وفصل البلاستيك منها عن الصلب والعضوي، ومن ثم وضعها في الأماكن المخصصة لها، مشيرًا إلى أن أولى حملاتهم كانت في المنطقة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص، ومن ثم عدد من المناطق الأخرى بالقاهرة والإسكندرية.







تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو



استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، تقريرا خاصا بالدلائل على التحسن الاقتصادي المصري.



ونوه التقرير إلى إعلان منظمة الأونكتاد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى بأفريقيا، كما أن تقرير التنافسية العالمية أكد أن مصر بالمركز الـ94 من بين 140 دولة.



وأشار التقرير إلى اتفاق مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مصر كيتشنر، بالإضافةً إلى أن البورصة المصرية تكسب 16.8 مليار جنيه، وصعود مصر للمركز الـ45 عالميًا في مجال الابتكار.



ولفت التقرير إلى أن مصر تحتل المركز الـ56 عالميًا في البنية الأساسية، والـ24 في حجم السوق.







عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة



قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب، إن هناك أكثر من 70 ألف طفل مدخن تحت سن الـ 7 سنوات، وأكثر من 500 ألف طفل آخرين أقل من 15 سنة.



وأضاف «شعبان» خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ظهرت مؤخرا ظاهرة غير طبيعية وهي زيادة نسبة الفتيات المدخنة للشيشة، موضحا أنه حدث تغير اجتماعي وأصبحت الأسرة المصرية تدخن الشيشة بشكل غير المعتاد.



ووجه شعبان رسالة للفتيات: «الشيشة مش تحضّر وإنما تراجع للوراء، والشيشة لها تأثير أخطر من السجائر لأن الحجر الواحد يعادل 20 سيجارة، الشيشة مش شياكة وضررها أكبر من السجائر.







الروم الأرثوذكس: أسبوع العودة للجذور يكتب بحروف من ذهب للمصريين اليونانيين



قال نيقوديموس برانجلوس، وكيل بطريرك الروم الأرثوذكس، إن الجالية اليونانية في مصر قديمة للغاية منذ قدوم الإسكندر الأكبر إلى البلاد، مشيرا إلى أن مصر واليونان تجمعهما تحديات مشتركة والتعاون بين البلدين يواجه تلك التحديات، منوهًا عن أن الاسكندر الأكبر هو مؤسسة مدينة الإسكندرية.



وأضاف " برانجلوس" في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت أن أسبوع العودة للجذور كان حدثا رائعا بالنسبة للجالية اليونانية في مصر ومنحت الفرصة للعديد من الأطراف للقاء وتبادل الثقافات.



وأكد أن أسبوع العودة كان حدثا عظيما يكتب بحروف من ذهب بالنسبة للمصريين اليونانيين، الذين ولدوا في مصر ثم سافروا إلى اليونان ولم يروا البلاد منذ فترة طويلة موضحا أن اليونانيين وجدوا مصر دولة متحضرة وذات رؤية خلال تواجدهم في أسبوع الجذور.





الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية



قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن مزرعة برسيق تم افتتاحها اليوم، وهي ملك وزارة الزراعة وتنتج من 5 إلى 10 اطنان من الأسماك للفدان.



وأضافت «محرز» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إم بي سي مصر» أن وقف الصيد في البحيرات يحدث في وقت النمو للزريعة وهو ما يسمى بالراحة البيولوجية للأسماك، موضحة أن كل زريعة وكل بحيرة لها نظام معين وبالتالي هذا يؤثر على الإنتاجية.



وأوضحت أن إستراتيجية الدولة في تطوير الثروة السمكية يسير بخطى ثابتة يدفعها إلى الوصول لمستوى كبير من التصدير، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية المتخصصة لتقديم منظومة اعلاف لزيادة الإنتاجية وتطوير المزارع.











تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.يرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطالياعرضت قناة «صدى البلد»، تقريرًا عن تفاصيل جائزتي العطاء الاجتماعي، والآثار، وفاز رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بالجائزة الأولى، وحصد الأخرى، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار.وذكر بيان المنظمة الإيطالية في ميلانو، أنَّ رجل الأعمال محمد أبو العينين، حصل على الجائزة؛ لدوره الاجتماعي البارز، وعطائه البارز والمتواصل عبر تاريخه الطويل، وكذلك لدوره في تعزيز والتعاون بين شعوب العالم خاصةً بين مصر وإيطاليا.فيما فاز الدكتور زاهي حواس نظرًا لاكتشافاته الأثرية وخاصة مقابر العمال ووادى المومياوات الذهبية وغيرها، كما أنه خلال تاريخه استطاع أن يدخل البهجة على الشعب الإيطالي من خلال اكتشافاته ومحاضراته وإنجازاته الأثرية وجهوده للحفاظ علي التراث الأثري ولنجاحه في جذب السياحة إلي مصر، وتأليف العديد من الكتب بلغات مختلفة عن الحضارة المصرية القديمة.وأكد رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، أن أعضاء لجنة التحكيم اختاروا منح جائزة العطاء الاجتماعي لعام 2018 لرجل الأعمال محمد أبو العينين؛ تكريمًا لدوره البارز في المجال الاجتماعي، وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والسلام والمعايشة بين الشعوب.وأوضح رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، أن "أبو العينين" رجل عطاء من الطراز الأول وله جهوده المستمرة والمنتظمة في مجالات الثقافة والتضامن مصريًا وعالميًا، وأن تكريمه بمثابة تكريم للذين يساهمون في تحقيق نتائج مهمة في المجالات المجتمعية التي تمس الإنسانية والشعوب والتي تقدم الكثير للشعوب.ومن المقرر أن يتسلم "أبو العينين"، و"حواس"، الجائزتين في حفل يعقد يوم الإثنين على مسرح درفرن أحد أشهر المسارح الإيطالية، حيث تعتبر جائزة العطاء الاجتماعي واحدة من الجوائز المرموقة.ويشهد الحفل كل عام عدد كبير من المسئولين ووسائل الإعلام العالمية، وسيحضر الحفل هشام بدر، السفير المصري لدى إيطاليا، والقنصل المصري في ميلانو، وتحظى المنظمة الإيطالية برعاية مجلس النواب واتحاد الكرة ومجلس مدينة ميلانو.وتعتبر منظمة التضامن المجتمعي واحدة من أكبر المؤسسات الإيطالية والدولية في مجال العمل الإنساني والمجتمعي وتسعى لزيادة الوعي لتعزيز الثقافة في شتى المجالات، ويتم اختيار 20 فائزًا من كل عام سواء أشخاص أو مؤسسات؛ اعترافًا بدورهم المؤثرة في المجتمعات في تلك المجالات.الأرصاد تحذر من الشبورة المائية بالطرق القريبة من الأراضي الزراعيةأفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بوجود شبورة مائية خفيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.وأضاف "شاهين" أن نشاط الرياح لن يكون مثيرا للأتربة، ولكنها لا تصل إلى حد العاصفة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة.