ضبط هيروين وحشيش بحوزة متهمين خلال حملة أمنية بكفر الشيخ.. صور

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.



وأسفرت الحملة عن ضبط، "ف.م" ٣٨ سنة، سائق ومقيم بندر فوه ، سبق اتهامه في القضية ٧١١٢٧/ ٢٠١٧م جنح مركز كفر الشيخ " سلاح أبيض " ، وبحوزته ٧٥ جراما لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و ٦٠ جنيها ، وحُرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٤٨٩/ ٢٠١٨ جنايات مركز فوه.



كما تمكنت الحملة من ضبط م.ج" ٢٤ سنة، عاطل .. وبحوزته ٢٠٠ جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار و٢٦٠ جنيها و هاتف، وأ.ع" سن ١٩ عاطل، وبحوزته ٢٢٠ جرامًا من مخدر الحشيش بقصد الإتجار و ٢٠٠ جنيه و مطواه بقصد الدفاع، وحُرر المحضر ١٣٨١٠ / ٢٠١٨ جنايات مركز قلين



وألقى القبض على "ع.ا" ٣٠ عاطل ومقيم مركز سيدي سالم، وبحوزته ٣٠٠ جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار و ٣٦٠٠ جنيه و هاتف و مطواة بقصد الدفاع، حُرر المحضر ٤٤٤٦١ / ٢٠١٨ جنايات مركز سيدي سالم، و"ا.س" ٢٢ سنة، عاطل ومقيم، مركز دسوق، سبق اتهامه في ٨ قضايا، وبحوزته ١٥٠ جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار و٦٥ جنيها و هاتف.

