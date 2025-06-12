جاره خلص عليه.. بوست فيسبوك يتسبب في مقـ.تل شاب بالصف

أقدم شاب على إنهاء حياة جاره في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات جيرة وقيام المجني عليه بنشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد المتهم بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.



تلقى المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب بقتل جاره في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات جيرة وقيام المجني عليه بنشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد المتهم، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.