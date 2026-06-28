بسبب الركنة.. تحطيم سيارة ملاكي يثير الجدل على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر شابًا يوثق تعرض سيارته الملاكي للتحطيم، مؤكدًا أن الواقعة جاءت على خلفية خلاف نشب بسبب ركن السيارة.

فيديو متداول عبر فيسبوك

ووفقًا لما ظهر في الفيديو، تعرضت السيارة لتلفيات وتحطيم في عدد من أجزائها، فيما أوضح مصور المقطع أن الواقعة جاءت بعد مشادة بين عدد من الأشخاص بسبب مكان انتظار السيارة، قبل أن تتطور إلى أعمال تخريب.

وأثار الفيديو حالة من الجدل عبر موقع "فيسبوك"، حيث انقسمت تعليقات المتابعين بين المطالبة بمحاسبة المتسبب في الواقعة، والدعوة إلى الاحتكام للقانون لحل مثل هذه الخلافات بعيدًا عن أعمال التخريب وإتلاف الممتلكات.