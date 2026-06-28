وسط حراسة مشددة.. المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته أمام النيابة بالإسكندرية

شهدت منطقة الظاهرية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، إجراءات تمثيل جريمة قتل الزوجة على يد زوجها، وذلك داخل مسرح الواقعة، بحضور فريق من النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي، في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث الذي أثار حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

ووصل المتهم إلى موقع الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث قام بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة أمام أعضاء النيابة العامة، موضحًا تفاصيل تحركاته وخطوات تنفيذ الجريمة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة للتحقق من أقواله ومطابقتها مع ما أسفرت عنه التحريات والأدلة الفنية.

وكانت المنطقة قد شهدت خلال الأيام الماضية جريمة مأساوية راح ضحيتها سيدة على يد زوجها، فيما أصيب والداها خلال الواقعة، وسط روايات أولية أشارت إلى وجود خلافات أسرية سابقة بين الطرفين. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين لتلقي العلاج.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث تستمع إلى أقوال الشهود وتفحص التقارير الطبية والأدلة الجنائية، للوقوف على كافة ملابسات الحادث ودوافعه، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وفي سياق شيّع العشرات من أسرة وأصدقاء جهاد، ضحية الاعتداء المأساوي على يد زوجها في الإسكندرية، جثمانها إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن والانهيار بين ذويها ومحبيها. وارتفعت أصوات الدعاء والدموع خلال مراسم الجنازة، فيما خيّم الحزن على وجوه المشيعين الذين حرصوا على وداعها في مشهد إنساني مؤثر، مطالبين بسرعة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورط في الواقعة.

وسادت أجواء من الأسى الشديد بين أفراد الأسرة والأهالي خلال تشييع الجثمان، حيث بدت علامات الصدمة واضحة على الجميع بعد الحادث الذي هزّ مشاعر أبناء الإسكندرية.

وحرص الأصدقاء والأقارب على مرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير، مستذكرين أخلاق الفقيدة وسيرتها الطيبة، فيما تحولت لحظات الوداع إلى مشاهد مؤثرة امتزجت فيها الدموع بالدعوات بالرحمة والمغفرة لها.