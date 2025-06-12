أخبار التوك شو| بيان مصري قوي عن داعمي فلسطين.. وبشرى سارة بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية

رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

عبد العاطي يؤكد على خطورة التدخلات الخارجية بسوريا ويدين الانتهاكات الإسرائـ يلية المتكررة



أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وقوف مصر مع الشعب السوري لدعم الأمن والاستقرار في سوريا.

عوض تاج الدين يزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك طفرة كبيرة في القطاع الصحي، وأنه على مدى التاريخ يقدم القطاع الصحي عطاء بلا حدود وبلا نهاية.

جمال شعبان يتراجع عن رأيه: تناول الزبدة مفيد للقلب.. اعرف السبب



أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه لفترة قريبة كان ينصح المواطنين بعدم تناول الزبدة، والابتعاد عن تناول السمن بجميع أنواعه.

ابن الشهيد خالد عبد العال: والدي كان دائم الابتسامة حتى في أصعب الظروف



قال أحمد خالد عبد العال، نجل الشهيد البطل خالد عبد العال، إن والده كان مثالاً نادراً في الإنسانية والتضحية، مؤكداً أن والده لم يكن مجرد أب، بل كان صديقًا وأخًا وقدوة تحتذى في كل مواقف الحياة.

عالم أزهري: التوبة من الفن الهابط فريضة



قال الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، أن الفن من الممكن أن يكون له دور إيجابي في تعلم المواطنين القيم والأخلاق، وقد يكون له دور سلبي في نشر الأشياء غير الصحيحة التي ينتج عنها مشكلات في المجتمع.

المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية: استقلت بسبب تواطؤ واشنطن في جرائم غزة



قالت هالة غريط، المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنها قدمت استقالتها على خلفية الجرائم الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن السياسة الأمريكية، بعد هجمات 7 أكتوبر، أصبحت "منزوعة الإنسانية" في تعاملها مع الفلسطينيين، وتعبر عن طرف واحد فقط.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لا صحة لما ورد عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد



أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أنه لا صحة لما ورد عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الاحتلال يحول مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للموت.. تفاصيل



قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن مراكز توزيع المساعدات التي بدأ تشغيلها في 27 مايو الماضي تحولت إلى مصائد موت حقيقية، حيث استشهد أكثر من 125 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 736 آخرين.

رئة الفشار مرض يهدد شباب العالم.. تفاصيل صادمة بسبب السجائر الإلكترونية



أصيب مراهق أردني يبلغ من العمر 16 عاما بحالة صحية خطيرة تعرف بـ"رئة الفشار" بعد عام كامل من تدخينه للسيجارة الإلكترونية "الفيب" سرا دون علم أهله.