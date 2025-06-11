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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالم أزهري: التوبة من الفن الهابط فريضة

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

قال الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، أن الفن من الممكن أن يكون له دور إيجابي في تعلم المواطنين القيم والأخلاق، وقد يكون له دور سلبي في نشر الأشياء غير الصحيحة التي ينتج عنها مشكلات في المجتمع.

وأضاف العالم بالأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفن الراقي لا يوجد خلاف عليه من قبل علماء الدين، ولكن الاختلاف على الفن الهابط، وأن مقولة الفن الهابط تم إطلاقها من قبل أهل الفن أنفسهم.

ولفت إلى أن الدين لا يرقب الفن، ولكن الدين دوره النصيحة، وأن المجتمع عليه دور كبير في التصدي للأعمال الهابط التي تؤثر على المجتمع، وأنه لا يجب أن يتم إلقاء الأمر على أن الدين عليه المراقبة للأعمال الفنية التي تعرض.

وأشار إلى أن الفن الهابط التوبة فيه فريضة، أم الفن الطيب لا خلاف عليه.

شروط وآداب الدعاء 
الإخلاص لله تعالى في الدعاء.
اليقين بالإجابة والثقة بالله.
عدم استعجال تحقق المطلوب.
التذلل والخشوع عند الدعاء.
اجتناب الدعاء على النفس أو الأهل أو المال.
تجنب التكلف في صياغة الدعاء أو السجع المصطنع.
الإكثار من الأعمال الصالحة.
أن يكون الطعام والشراب من الحلال.
الأوقات المستحبة للدعاء
الثلث الأخير من الليل.
وقت الأذان، وبين الأذان والإقامة.
أثناء السجود في الصلاة.
عند نزول المطر.
بعد الصلوات المفروضة.
آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر.
يوم عرفة.
ليلة القدر.
ليلة الجمعة.
طوال شهر رمضان.
 

الأزهر الشريف الأزهر الفن محمد حمودة أهل الفن

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