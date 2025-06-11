مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية

رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".



وأكدت مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، واستمرار العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي قطاع غزة.

القواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية



وأكدت مصر أيضا، أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع، وأهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية.