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أخبار العالم

العراق يتراجع عن نقل ملكية شركات النفط الحكومية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:31 م
جبار اللعيبي
جبار اللعيبي
رويترز
قالت وزارة النفط العراقية ،اليوم السبت، إن وزير النفط جبار اللعيبي ألغى قرار نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الخطوة تهدف إلى "ترك الخيار للحكومة المقبلة" بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط بما ينسجم مع برنامجها.

يذكر أن اللعيبي هو وزير النفط في الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال مسؤول عراقي نفطي كبير لرويترز إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي "واتخذ سريعا دون موافقته".
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