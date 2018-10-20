استجابة لـ صدى البلد .. مدير بيطري القاهرة: حملة مكبرة لإبادة الكلاب الضالة

قال الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة ، إن المديرية لا تدخر جهدا في عمليات مراقبة الأسواق، مشيرا إلى أن المديرية تقوم بمجهود كبير وتشارك الصحة في منع انتشار أمراض البشر من خلال الكشف على اللحوم ومراقبة السلع وأغذية اللحوم ومشتقاتها في الأسواق وإعدام الفاسد منها.



وردًا على عدة شكاوي بعدد من أحياء العاصمة بخصوص انتشار الكلاب الضالة والتي تهدد الأطفال والنساء، أكد "عبيد" لـ "صدى البلد" أن القاهرة هي المحافظة الوحيدة التي تشتكي من الكلاب الضالة بسبب طريقة إبادتها الضارة، والتي تقضي على عدد محدود منها وتضر المواطنين وهي عن طريق استخدام المواد السامة.



وأكد عبيد أنه تمت مناقشة استخدام الخرطوش لإبادة الكلاب الضالة مع الأجهزة المعنية وتمت الموافقة عليها على أن يكون استخدامه فقط في الأماكن الواسعة والمفتوحة ، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع مسؤولي الشرطة لإطلاق حملة إبادة مكبرة في عدد من الأحياء خلال الاسبوع الحالي.