ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس 7 متهمين في القضية المعروفة بـ مكملين 2

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:13 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
أحمد مهدي
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس 7 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

عقدت جلسة التجديد برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

loading...

ترشيحاتنا

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

مركبة فضاء يابانية تبدأ رحلة إلى عطارد تستغرق 7 سنوات

إيران تهدد الاقتصاد التركي

ترامب: نعتزم طرح أسئلة على مسئولي السعودية بشأن قضية خاشقجي

النيابة تقرر ضبط وإحضار هاني زادة في مخالفات الزمالك

عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

أرقام قياسية حققها لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهة الـ 100 دقيقة

محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام هدرسفيلد وماني يغيب عن التشكيل

شركات السياحة الروسية تستعد لإطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لقها: السيارات المتهالكة قنبلة موقوتة
مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟