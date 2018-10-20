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أخبار البلد

الصناعات المعدنية بالدقهلية تختار مجلس أعضاء الإدارة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
محمد غالي
انتهت اليوم، أعمال الجمعية العمومية للجنة النقابية المهنية للصناعات المعدنية بالدقهلية وأقرت الجمعية العمومية اختيار مجلس إدارة النقابة على النحو التالي: محمود إبراهيم راغب الدهتوري رئيسا للجنة النقابية و محمود عبد الغني محمد عبد الغني نائب رئيس اللجنة النقابية و إبراهيم صبحي أمين محمد الأمين العام و أمير مصطفى على أحمد الأمين العام المساعد و إبراهيم السعيد عبد النبي علي أمين الصندوق محمد إبراهيم راغب أمين الصندوق المساعد وصلاح على محمد عطية عضو مجلس.

ووافقت الجمعية العمومية على تكليف مجلس الإدارة بعمل بروتوكول تعاون بين كل نقابات الدلتا، في كل مجالات النشاط النقابي.

وأوصت الجمعية العمومية بضرورة التنسيق مع وزارة القوى العاملة، في حصر العمالة غير المنتظمة بقطاع الصناعات المعدنية بالدقهلية لتسجيلها بقاعدة بيانات الوزارة، والعمل على إصدار شهادات أمان الادخارية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووزير القوى العاملة.
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