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فن

رئيس أيام قرطاج : هذا العام الأخير لى بالمهرجان التونسى

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلن المنتج نجيب عياد رئيس أيام قرطاج السينمائية أن دورة عام 2018 سوف تكون الأخيرة له على رأس المهرجان التونسى العريق. 

وأكد عياد خلال مقابلة على إحدى الإذاعات التونسية ان المهرجان يأخذ الكثير من عمله حيث يعكف طال العام وفريق كبير على العمل على كافة التفاصيل الخاصة بالتظاهرة السينمائية الكبير.

وأوضح نجيب عياد أن تقلد المنصب طيلة عامين ، ويريد التفرغ لعمله كمنتج، قائلا 'يا ننتج يا نعمل مهرجان.. وأتمنى نجاح هذه الدورة والجيد اليوم أنه ولأول مرة أصبح لنا مقر رسمي ونهائي وفريق عمل أساسي يشتغل على طول السنة من أجل مهرجان قرطاج السينمائي..'

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