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إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:39 م
محمد رشاد ومي حلمي
محمد رشاد ومي حلمي
أحمد سالم وسعيد فراج
في قاعة أحد الفنادق بالقاهرة استعد المعازيم بينهم شخصيات فنية وإعلامية لاستقبال العروسين بعد مرات متكررة من تأجيل حفل الزفاف الذي انتظروه كثيرا.

فجأة وبدون مقدمات أو أسباب انسحب المعازيم من القاعة بعد ورود اتصالات عن تأجيل الحفل، أو إلغائه وسط دهشة الجميع الذين بدوا في اتصالات متتابعة بالعروسين للسؤال عن الأسباب.

إلغاء حفل الزفاف
مصادر بإدارة الفندق قالت في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن المعازيم بدأوا في مغادرة مقر حفل زفاف «محمد رشاد ومي حلمي» بالفعل، وجار إزالة التحضيرات والتجهيزات من مقر حفل الزفاف، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن سبب إلغاء الحفل حتى الآن

في حديثها أثناء ندوة حوارية في صدى البلد، منذ ما يقرب من شهر كانت مي حلمي تتمنى إقامة الحفل في موعده حيث أن هذا الموعد لم يكن المرة الأولى الذي يتحدد فيها، ثم يلغى بسبب ظروف خارجة أو عدم مناسبة الموعد مع عمل العروسين.
إلغاء حفل الزفاف

ويبدو أن هذه المرة ستضاف إلى سابقتها دون أن يتم الحفل المقرر له اليوم، لكنها بالتأكيد ستكون المرة الأكثر بؤسا نظرا للانتهاء من كافة التحضيرات والوقوف فقط على دخول العروسين إلى القاعة.

فضول الجمهور أيضا دفعه للتساؤل عن سبب إلغاء الحفل، حيث تصدر الفنان محمد رشاد، قائمة الأكثر بحثًا (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد دقائق من إلغاء الحفل.

ووسط أنباء متواترة عبر المواقع والسوشيال ميديا عن نشوب خلاف بين المطرب الشاب والإعلامية الصاعدة، غير أن محمد مجدى مدير أعمال المطرب محمد رشاد، أوضح أن تأجيل حفل الزفاف قبل بدايته بحوالى ساعتين، والذى كان مقررا إقامته فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، يعود إلى حدوث حالة وفاة.

إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم
إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم
إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم
إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم
إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم
إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم
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