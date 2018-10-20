إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم

في قاعة أحد الفنادق بالقاهرة استعد المعازيم بينهم شخصيات فنية وإعلامية لاستقبال العروسين بعد مرات متكررة من تأجيل حفل الزفاف الذي انتظروه كثيرا.



فجأة وبدون مقدمات أو أسباب انسحب المعازيم من القاعة بعد ورود اتصالات عن تأجيل الحفل، أو إلغائه وسط دهشة الجميع الذين بدوا في اتصالات متتابعة بالعروسين للسؤال عن الأسباب.





مصادر بإدارة الفندق قالت في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن المعازيم بدأوا في مغادرة مقر حفل زفاف «محمد رشاد ومي حلمي» بالفعل، وجار إزالة التحضيرات والتجهيزات من مقر حفل الزفاف، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن سبب إلغاء الحفل حتى الآن

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في حديثها أثناء ندوة حوارية في صدى البلد، منذ ما يقرب من شهر كانت مي حلمي تتمنى إقامة الحفل في موعده حيث أن هذا الموعد لم يكن المرة الأولى الذي يتحدد فيها، ثم يلغى بسبب ظروف خارجة أو عدم مناسبة الموعد مع عمل العروسين .