برشلونة يخطف صدارة الدوري الإسباني من إشبيلية برباعية وميسي يخرج مصابًا

حقق فريق برشلونة فوزًا سهلا على إشبيلية بأربعة أهداف في المباراة التي جمعت على ملعب "الكامب نو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



أنتظر الفريق الكتالوني للدقيقة الثانية ليعلن عن تقدمه عبر فيليب كوتينيو وعاد بعدها نجم برشلونة ليونيل ميسي بعشر دقائق وأحرز الهدف الثاني بعد تسديدة من على أطراف منطقة الجزاء ليسكنها الشباك.



وشهدت الدقيقة 27 خروج ميسي ونزول عثمان ديمبلي بعد تعرض الأول للإصابة عقب سقوطه علي ذراعه لم يستطيع علي إثرها إكمال اللقاء .



وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 63 أحرز لويس سواريز من ضربة جزاء ثالث الأهدف قبل أن يقلص إشبيلية الفارق في الدقيقة 79 بابلو سارابيا من كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء .



وعبر كرة علي الطائر سدد راكيتيتش كرة صاروخية في الدقيقة 87 ليحرز رابع الأهداف ، وقبل نهاية المباراة عاد فريق إشبيلية وقلص النتيجة عبر ومريال من تسديدة على يمين تير شتيجن .



وبهذا الفوز ارتقي فريق برشلونة الي المركز الأول برصيد 18 نقطة بينما حل إشبيلة ثانيًا برصيد 16 نقطة .



