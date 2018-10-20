رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور

قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، حملة مكبرة للمرور بدائرة الحي لمتابعة المخالفات والنشاطات المحظورة بشوارع وميادين الحي وإزالة المخالف منها.





وأوضح رئيس الحي، أن الحملة تضمنت رفع الإشغالات من المقاهى والمحلات والأسواق ومن على الأرصفة بشارع ترعة الجبل، كما شملت المرور على المخابز للوقوف على حالة الخبز والاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطن من حيث وزن الرغيف والانضباط.



