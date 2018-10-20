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محافظات

رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:56 م
اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت يقود حملة مكبرة لفرض الإنضباط بشوارع الحى
عبد العزيز جمال
قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، حملة مكبرة للمرور بدائرة الحي لمتابعة المخالفات والنشاطات المحظورة بشوارع وميادين الحي وإزالة المخالف منها.

وأوضح رئيس الحي، أن الحملة تضمنت رفع الإشغالات من المقاهى والمحلات والأسواق ومن على الأرصفة بشارع ترعة الجبل، كما شملت المرور على المخابز للوقوف على حالة الخبز والاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطن من حيث وزن الرغيف والانضباط.

وأكد اللواء أشرف بهجت على استمرار إطلاق الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها وإعادة الانضباط لشوارع وميادين الحي، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاَ على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها.
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشوارع.. صور
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