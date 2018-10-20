موسى: أكبر منظمة اجتماعية إيطالية تمنح أبو العينين جائزة العطاء..فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، لفوزه بجائزة العطاء الإجتماعي لعام 2018 من منظمة الثقافة والتضامن المجتمعي الإيطالية، كما هنأ عالم الآثار زاهي حواس لحصوله على جائزة الآثار من نفس المنظمة.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" لأول مرة أكبر منظمة إجتماعية في إيطاليا تمنح جائزة العطاء الإجتماعي في إيطاليا إلى رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، ويتسلم الجائزة الاثنين المقبل".



وعرض موسى، تقريرا مفصلا عن جائزتي العطاء الاجتماعي، والآثار، والتي فاز فيها رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بالجائزة الأولى، وحصد الأخرى، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار.



وذكر بيان المنظمة الإيطالية في ميلانو، أنَّ رجل الأعمال محمد أبو العينين، حصل على الجائزة؛ لدوره الاجتماعي البارز، وعطائه البارز والمتواصل عبر تاريخه الطويل، وكذلك لدوره في تعزيز التعاون بين شعوب العالم خاصةً بين مصر وإيطاليا.



وأكد رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، أن أعضاء لجنة التحكيم اختاروا منح جائزة العطاء الاجتماعي لعام 2018 لرجل الأعمال محمد أبو العينين؛ تكريمًا لدوره البارز في المجال الاجتماعي، وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والسلام والمعايشة بين الشعوب.



وأوضح رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، أن "أبو العينين" رجل عطاء من الطراز الأول وله جهوده المستمرة والمنتظمة في مجالات الثقافة والتضامن مصريًا وعالميًا، وأن تكريمه بمثابة تكريم للذين يساهمون في تحقيق نتائج مهمة في المجالات المجتمعية التي تمس الإنسانية والشعوب والتي تقدم الكثير للشعوب.



وفاز الدكتور زاهي حواس، نظرًا الاكتشافات الأثرية وخاصة مقابر العمال ووادى المومياوات الذهبية وغيرها، كما أنه خلال تاريخه استطاع أن يدخل البهجة على الشعب الإيطالي من خلال اكتشافاته ومحاضراته وإنجازاته الأثرية وجهوده للحفاظ علي التراث الأثري ولنجاحه في جذب السياحة إلي مصر، وتأليف العديد من الكتب بلغات مختلفة عن الحضارة المصرية القديمة.



من المقرر أن يتسلم "أبو العينين"، و"حواس"، الجائزتين في حفل يتم تنظيمه الإثنين على مسرح درفرن أحد أشهر المسارح الإيطالية، حيث تعتبر جائزة العطاء الاجتماعي واحدة من الجوائز المرموقة.