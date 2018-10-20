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طارق شوقي: الدروس الخصوصية باتت تعليما موازيا.. ونستهدف القضاء عليها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:58 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف من التطوير استعادة التعليم مرة أخرى والقضاء على سطوة الامتحان، وتابع: "نبعد بعبع الامتحانات الذى خلق الدروس الخصوصية.. الدروس الخصوصية أصبحت تعليماً موازياً".

وأضاف "شوقى"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك أكثر من أسلوب لمواجهة الدروس الخصوصية وهو ما نعمل عليه الآن فى المنظومة الجديدة، وتابع: "نعمل على انتفاء الغرض من وراء الدروس الخصوصية".

وفى سياق آخر أشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه كانت هناك سوق غير مقننة فيما يتعلق بالكتب الخارجية، وتابع: "والآن نفتح الباب أمام الناشرين للعمل معنا بشكل يخدم الطالب إن كان لديهم مقترحات جديدة تصب فى الصالح العام فسوف نوافق لهم ونعطى لهم التراخيص اللازمة التى تؤدى حق الدولة وتخدم المنظومة".
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