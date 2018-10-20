طارق شوقي: الدروس الخصوصية باتت تعليما موازيا.. ونستهدف القضاء عليها

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف من التطوير استعادة التعليم مرة أخرى والقضاء على سطوة الامتحان، وتابع: "نبعد بعبع الامتحانات الذى خلق الدروس الخصوصية.. الدروس الخصوصية أصبحت تعليماً موازياً".





وأضاف "شوقى"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك أكثر من أسلوب لمواجهة الدروس الخصوصية وهو ما نعمل عليه الآن فى المنظومة الجديدة، وتابع: "نعمل على انتفاء الغرض من وراء الدروس الخصوصية".



