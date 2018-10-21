ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل التعليم بالأقصر يوجه بالإبلاغ عن المخزون السلعى بالإدارة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
شمس يونس
عقد عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر اجتماعا موسعا مع مدير عام التعليم الفنى وموجهى العموم والموجهين الأوائل للتعليم الصناعى والتجارى والزراعى، لمناقشة تفعيل المتابعة الإيجابية للمدارس وتشكيل قوافل للمتابعة مشكلة من جميع أقسام التعليم الفنى.

كما وجه إلى ضرورة قيام تلك اللجان بإعداد تقرير فنى بالإيجابيات والسلبيات والمقترحات لتلافى السلبيات، مؤكدا ضرورة تواجد أمن المدرسة وأن يكون دفتر الأمن مرقم ومختوم. 

وأشار عمران إلى أهمية الإبلاغ عن المخزون السلعى بالإدارة واتخاذ الإجراءات المناسبة فى حالة نقصه.

كما أكد اتباع التسلسل الوظيفى عند التقدم بشكوى ولا ترفع الشكاوى الا عن طريق ادارة المدرسة ،مشددا على رؤساء الأقسام بتقديم رؤية كل قسم فى كيفية الاستفادة من الطاقات البشرية بالتعليم الفنى فى خدمة المحافظة والمجتمع وتحويل التعليم الفنى إلى مراكز  منتجة مما يؤدى الى رفع كفاءة العمالة المؤهلة لسوق العمل ، وطالب بالاستفادة من التجربة الالمانية بمدرسة العديسات الصناعية .
loading...

ترشيحاتنا

جمال شعبان: الشعور بألم الذبحة الصدرية لأكثر من 20 دقيقة يتسبب في جلطة

شوقي يشرح الفارق بين كتاب التلميذ وأدلة المعلم ودليل الأهالي في النظام الجديد

شاهد.. آخر صورة لـ محمد رشاد قبل إلغاء حفل زفافه بساعات

راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

قذاف الدم: القذافي ترك ثروة 600 مليار دولار لكنها تبددت..فيديو

قالوا عنه أداة إرهابية وعادة يهودية.. الرافضون لـ النقاب يطالبون بحظره في مصر

سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور

أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو

هنا شيحة برفقة أخواتها في حفل عقد قرانها على أحمد فلوكس

أمريكا تنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا

انهيار سقف عقار بالتجمع الاول فوق رءوس المواطنين

فتاة تحتفل بمقتل شقيقها على يد صياد فى جبال الألب لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟