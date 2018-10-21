وكيل التعليم بالأقصر يوجه بالإبلاغ عن المخزون السلعى بالإدارة

عقد عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر اجتماعا موسعا مع مدير عام التعليم الفنى وموجهى العموم والموجهين الأوائل للتعليم الصناعى والتجارى والزراعى، لمناقشة تفعيل المتابعة الإيجابية للمدارس وتشكيل قوافل للمتابعة مشكلة من جميع أقسام التعليم الفنى.



كما وجه إلى ضرورة قيام تلك اللجان بإعداد تقرير فنى بالإيجابيات والسلبيات والمقترحات لتلافى السلبيات، مؤكدا ضرورة تواجد أمن المدرسة وأن يكون دفتر الأمن مرقم ومختوم.



وأشار عمران إلى أهمية الإبلاغ عن المخزون السلعى بالإدارة واتخاذ الإجراءات المناسبة فى حالة نقصه.



كما أكد اتباع التسلسل الوظيفى عند التقدم بشكوى ولا ترفع الشكاوى الا عن طريق ادارة المدرسة ،مشددا على رؤساء الأقسام بتقديم رؤية كل قسم فى كيفية الاستفادة من الطاقات البشرية بالتعليم الفنى فى خدمة المحافظة والمجتمع وتحويل التعليم الفنى إلى مراكز منتجة مما يؤدى الى رفع كفاءة العمالة المؤهلة لسوق العمل ، وطالب بالاستفادة من التجربة الالمانية بمدرسة العديسات الصناعية .