المرور: كثافات مرتفعة على محور 26 يوليو والطريق الدائري.. فيديو

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن الطرق السريعة بالكامل تعمل بشكل جيد بفضل الاستقرار في الحالة الجوية، ولم تتلقى الادارة أي إخطارات بوجود شبورة أو أمطار قد تؤثر على الحركة المرورية، باستثناء وجود كسر ماسورة مياه في طريق السويس الصحراوي عند الكيلو 27، وتم غلق مصدر المياه وجار العمل على إعادة فتح الطريق مرة أخرى.



وأضاف "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الأحد، أن هناك أحجاما مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان والاتجاه الآخر يشهد سيولة مرورية، ناصحا باستخدام البدئال سواء محور روض الفرج أو محور الواحات ومنه إلى الدائري.



وأشار إلى وجود كثافات على الطريق الدائري عند مناطق السلام للقادم من الزراعي باتجاه القاهرة الجديدة، ومناطق البساتين.



وناشد قائدي السيارات المتواجدين على الطرق السريعة القيادة بهدوء وتقليل السرعات، والالتزام بتعليمات رجال المرور، ومضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.