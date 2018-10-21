ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الخطوط الصينية تبدأ تشغيل رحلاتها من مطار القاهرة.. الثلاثاء المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أفادت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، بأن الخطوط الصينية ستبدأ في تشغيل خط مباشر بين القاهرة ومدينة تشنغدو الصينية، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

ونوهت المصادر، إلى أنه من المقرر أن تسير الخطوط الصينية رحلتين إسبوعيا من مطار القاهرة إلى مدينة تشنغدو، مشيرة إلى أنه تم تحديد يومي الثلاثاء والجمعة، أيام رحلات الشركة.

وكانت شركة خطوط سيتشوان الجوية الصينية، أعلنت أنها ستفتح خط طيران مباشرا يربط بين مدينة "تشنغدو" عاصمة مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين، مسيره إلى أن تشنغدو ستصبح ثالث مدينة صينية تقدم خدمات الطيران المباشر إلى العاصمة المصرية، بعد بكين وقوانغتشو، على متن طائرات إيرباص (إيه 330).
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

رسالة هنا شيحة لجمهورها بعد زواجها

نقل محمد سامي للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018

اسعار العملات في مصر اليوم الاحد

صحيفة بريطانية: الشباب الإيراني أفسد مخطط عودة الإمبراطورية الفارسية

حكم النوم أثناء صلاة الجمعة

مقتل 55 شخصا في اشتباكات طائفية بنيجيريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

فيديو

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟