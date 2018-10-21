الخطوط الصينية تبدأ تشغيل رحلاتها من مطار القاهرة.. الثلاثاء المقبل

أفادت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، بأن الخطوط الصينية ستبدأ في تشغيل خط مباشر بين القاهرة ومدينة تشنغدو الصينية، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.



ونوهت المصادر، إلى أنه من المقرر أن تسير الخطوط الصينية رحلتين إسبوعيا من مطار القاهرة إلى مدينة تشنغدو، مشيرة إلى أنه تم تحديد يومي الثلاثاء والجمعة، أيام رحلات الشركة.



وكانت شركة خطوط سيتشوان الجوية الصينية، أعلنت أنها ستفتح خط طيران مباشرا يربط بين مدينة "تشنغدو" عاصمة مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين، مسيره إلى أن تشنغدو ستصبح ثالث مدينة صينية تقدم خدمات الطيران المباشر إلى العاصمة المصرية، بعد بكين وقوانغتشو، على متن طائرات إيرباص (إيه 330).

