الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة اليوم في مسيرة نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، تحت عنوان "أكتوبر .. قصص وعبر" بمشاركة أكثر من 200 شاب وفتاة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال محافظ الإقليم إن الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة جاءت لنستلهم منها روح النصر لبناء الإنسان والوطن، والتأكيد علي معاني التحدي والعزيمة وقوة الإرادة لعبور الصعاب في سبيل تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، موجها تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، وشكر وتقدير للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة علي دعمها المستمر للشباب وتأهيلهم للقيادة.



وقال كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إن الاحتفالية تأتي برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإقليم وانطلقت من أمام الاستاد الرياضي وتم خلالها وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، ورفع الأعلام المصرية ورسائل التأييد للجيش المصري في محاربته للإرهاب، ثم لقاء حواري تضمن عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر وما تقوم به القوات المسلحة حاليا في حربها ضد الإرهاب، وحوار مفتوح حول المشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة، والدروس المستفادة من ملحمة أكتوبر، ثم تكريم أبطال أكتوبر وشهداء القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

