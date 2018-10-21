ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:07 م
صدى البلد
خالد رياض
شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وكمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة اليوم في مسيرة نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، تحت عنوان "أكتوبر .. قصص وعبر" بمشاركة أكثر من 200 شاب وفتاة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال محافظ الإقليم إن الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة جاءت لنستلهم منها روح النصر لبناء الإنسان والوطن، والتأكيد علي معاني التحدي والعزيمة وقوة الإرادة لعبور الصعاب في سبيل تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، موجها تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، وشكر وتقدير للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة علي دعمها المستمر للشباب وتأهيلهم للقيادة.

وقال كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إن الاحتفالية تأتي برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإقليم وانطلقت من أمام الاستاد الرياضي وتم خلالها وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، ورفع الأعلام المصرية ورسائل التأييد للجيش المصري في محاربته للإرهاب، ثم لقاء حواري تضمن عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر وما تقوم به القوات المسلحة حاليا في حربها ضد الإرهاب، وحوار مفتوح حول المشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة، والدروس المستفادة من ملحمة أكتوبر، ثم تكريم أبطال أكتوبر وشهداء القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.
الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور
الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور
الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور
الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور
الشباب والرياضة بسوهاج تنظم مسيرة احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

مقتل 17 وإصابة 30 إثر خروج قطار عن مساره في تايوان

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

هجوم على سفارة كندا في اليونان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

8 أسباب صادمة لظهور الشيب المبكر.. وطرق علاجه

شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور

محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

برلماني: تشكيل لجنتين لبحث زيادة أجور الموظفين.. فيديو
تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟