طوارئ بموانئ البحر الأحمر لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء)، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة والأتربة مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.



وأصدر اللواء هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانى لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

